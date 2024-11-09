В России дроны СБУ атаковали Алексинский химкомбинат

Дрон перед запуском. Фото иллюстративное: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины

Дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций поразили Алексинский химкомбинат. На этом объекте производится прах и боеприпасы для российских войск.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 9 ноября.

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Атака на химкомбинат в России

Сообщается, что в эту ночь дроны СБУ и ССО залетели в Тульскую область РФ и атаковали Алексинский химический комбинат. Он входит в корпорацию "Ростех" и производит боеприпасы, прах и материалы для российского ВПК.

Также известно, что с 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в три ночи местные жители начали писать об атаке на химбомбинат, взрывы и движение пожарных автомобилей, направлявшихся к месту возгорания.

"СБУ комплексно отрабатывает по объектам на территории России, которые привлечены к войне в Украине. Поражения складов с оружием, военных аэродромов и предприятий, которые являются частью российского ВПК, снижают возможности России терроризировать нашу страну", — сообщил информированный источник в СБУ.

Ранее россияне в соцсетях сообщали об атаке дронов, взрывах и прилетах в российском городе Дзержинск.

Также мы писали, что в Краснодарском крае под атакой дронов оказался военный аэродром "Ханская". Тогда тоже к атаке были причастны украинская разведка, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины.