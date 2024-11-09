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Взрывается и дымится — новые детали атаки на химкомбинат в РФ

9 ноября 2024 16:59
Галина Шподарева - редактор
Атака дронов на российский химкомбинат — новые детали
Пожар на Алексинском химзаводе. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Российский химкомбинат, расположенный в городе Алексин Тульской области более 300 км от украинской границы, ночью 9 ноября атаковали дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Стали известны новые подробности атаки. 

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на источник в СБУ в субботу, 9 ноября.

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Известно, что на Алексинском химкомбинате производится прах и боеприпасы для российских войск.

По информации источников в СБУ, ночью 9 ноября по химкомбинату ударили по меньшей мере 13 беспилотников.

"Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель — цех по производству пороха. Сам завод остановлен, персонал эвакуирован ", — говорится в сообщении.

В 13:10 на объекте, поразившем дроны СБУ и ССО, произошел новый взрыв — по предварительным данным, это произошло вследствие возгорания химических веществ после попадания БпЛА.

Источники также подтверждают поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.

Пожар на Алексинском химзаводе
Взрыв на Алексинском химзаводе. Фото: скриншот

Напомним, на фронте погиб генерал-майор Павел Клименко, командир 5-й отдельной мотострелковой бригады так называемой ДНР. О смерти оккупанта сообщил один из местных пабликов, но быстро убрал сообщения с некрологом, ведь родственники боевиков стали писать о нем всю правду в комментариях.

Ранее Новини.LIVE писали, что бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили несколько российских пехотных групп в Харьковской области. Враг был обнаружен благодаря тепловизору.

потери оккупантов военная операция война в Украине СБУ дроны Россия

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