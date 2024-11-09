Атака дронов на российский химкомбинат — новые детали

Пожар на Алексинском химзаводе. Фото: скриншот

Российский химкомбинат, расположенный в городе Алексин Тульской области более 300 км от украинской границы, ночью 9 ноября атаковали дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций. Стали известны новые подробности атаки.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на источник в СБУ в субботу, 9 ноября.

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Известно, что на Алексинском химкомбинате производится прах и боеприпасы для российских войск.

По информации источников в СБУ, ночью 9 ноября по химкомбинату ударили по меньшей мере 13 беспилотников.

"Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель — цех по производству пороха. Сам завод остановлен, персонал эвакуирован ", — говорится в сообщении.

В 13:10 на объекте, поразившем дроны СБУ и ССО, произошел новый взрыв — по предварительным данным, это произошло вследствие возгорания химических веществ после попадания БпЛА.

Источники также подтверждают поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.

Взрыв на Алексинском химзаводе. Фото: скриншот

Напомним, на фронте погиб генерал-майор Павел Клименко, командир 5-й отдельной мотострелковой бригады так называемой ДНР. О смерти оккупанта сообщил один из местных пабликов, но быстро убрал сообщения с некрологом, ведь родственники боевиков стали писать о нем всю правду в комментариях.

Ранее Новини.LIVE писали, что бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили несколько российских пехотных групп в Харьковской области. Враг был обнаружен благодаря тепловизору.