Верховна Рада пропонує вилучати у ФОПів автівки на потреби ЗСУ

Перевірка документів на дорозі. Фото: Цензор.НЕТ

Верховна Рада України у зареєстрованих законах про мобілізацію пропонує вилучати у ФОПів автівки на потреби ЗСУ. За словами першого генпрокурора країни Віктора Шишкіна під час війни є можливість адміністративного втручання у питання власності.

Про це перший генпрокурор України (1991-1993 рр.), суддя Конституційного суду Віктор Шишкін сказав в інтервʼю Hromadske.

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Журналісти зазначили, що Конституція захищає приватну власність людини. На це Шишкін сказав, що у статті 319 йдеться про те, що "власність зобов’язує".

"Що власника у випадках і в порядку, встановлених законом, "можуть зобов'язати допустити до користування його майном інших осіб". Тобто у деяких ситуаціях можна вилучити власність — коли, приміром, стоїть питання про захист людини, якій ця власність належить", — зазначив він.

За його словами, під час війни є можливість адміністративного втручання у питання власності, адже це суспільна необхідність. Він додав, що це буде конституційно.

Наразі військово-транспортний обов'язок може поширюватися на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації;

залізниці;

порти, пристані, аеропорти;

нафтобази;

автозаправні станції дорожнього господарства;

інші підприємства, установи та організації, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів;

громадян, що є власниками транспортних засобів.

Нагадаємо, майбутній закон про мобілізацію має бути дещо м'якшим за попередній. Так, зокрема, зміни стосуватимуться демобілізації, броні для призовників та дострокового присвоєння звань для військових.

Також ми писали, як відомо, у вівторок, 16 січня в Україні розглядали законопроєкт №10062 про цифровізацію армії. Він, зокрема, стосується узурпації усієї інформації громадян країни, яку заноситимуть у відповідний реєстр, пов'язаний з мобілізацією.