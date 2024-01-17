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Верховная Рада предлагает забирать у ФЛП автомобили на нужды ВСУ

17 января 2024 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Верховная Рада предлагает забирать у ФЛП автомобили на нужды ВСУ
Проверка документов на дороге. Фото: Цензор.НЕТ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Верховная Рада Украины в зарегистрированных законах о мобилизации предлагает забирать у ФЛП машины на нужды ВСУ. По словам первого генпрокурора страны Виктора Шишкина, во время войны есть возможность административного вмешательства в вопрос собственности.

Об этом первый генпрокурор Украины (1991-1993 гг.), судья Конституционного суда Виктор Шишкин сказал в интервью Hromadske.

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Журналисты отметили, что Конституция защищает частную собственность человека. На это Шишкин сказал, что в статье 319 говорится, что "собственность обязывает".

"Что собственника в случаях и в порядке, установленных законом, "могут обязать допустить к пользованию его имуществом других лиц". То есть в некоторых ситуациях можно изъять собственность — когда, к примеру, стоит вопрос о защите человека, которому эта собственность принадлежит", — отметил он.

По его словам, во время войны есть возможность административного вмешательства в вопрос собственности, ведь это общественная необходимость. Он добавил, что это будет конституционно.

В настоящее время военно-транспортная обязанность может распространяться на:

  • центральные и местные органы исполнительной власти;
  • другие государственные органы, органы местного самоуправления;
  • предприятия, учреждения и организации;
  • железные дороги;
  • порты, пристани, аэропорты;
  • нефтебазы;
  • автозаправочные станции дорожного хозяйства;
  • другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;
  • граждан, являющихся владельцами транспортных средств.

Напомним, будущий закон о мобилизации должен быть несколько мягче предыдущего. Так, в частности, изменения будут касаться демобилизации, брони для призывников и досрочного присвоения званий для военных.

Также мы писали, как известно, во вторник, 16 января, в Украине рассматривали законопроект №10062 о цифровизации армии. Он, в частности, касается узурпации всей информации граждан страны, которую будут заносить в соответствующий реестр, связанный с мобилизацией.

Верховная Рада
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ФЛП
ВСУ
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Украина
Офис генерального прокурора
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