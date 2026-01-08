Українську ППО посилять Raven і Gravehawk з Британії

Установка ППО. Фото: ПС ЗСУ

Велика Британія офіційно підтвердила передачу Україні нових систем протиповітряної оборони. Зокрема Україна отримає 13 комплексів Raven та двох прототипів Gravehawk.

Про це йдеться у письмовій парламентській відповіді британського уряду від 6 січня 2026 року.

Як повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у відповідь на запит депутата-консерватора Бена Обесе-Джекті, всі 13 систем Raven уже перебувають на озброєнні Сил оборони України.

Міністр у справах ветеранів Ел Карнс заявив, що передані комплекси дозволяють українським підрозділам оперативно реагувати на повітряні загрози з боку Росії.

Що відомо про систему Raven

Система Raven призначена для протиповітряної оборони ближнього радіусу дії. Вона забезпечує захист від безпілотників, літаків і гелікоптерів, які діють поблизу лінії фронту.

Комплекс був розроблений спеціально під потреби України та профінансований Великою Британією. Його особливість полягає в адаптації авіаційної ракети AIM-132 ASRAAM, яка перебуває на озброєнні Королівських ВПС, для запуску з наземних платформ.

Окремо британське оборонне відомство поінформувало про хід реалізації програми Gravehawk. За словами Ел Карнса, в Україну вже доставлено два прототипи цієї системи ППО. Водночас у межах чинного контракту передбачено постачання ще 15 комплексів Gravehawk, і перша серійна партія має надійти найближчим часом.

Система Gravehawk створена для посилення захисту критичної інфраструктури України від далекобійних повітряних атак Росії. Це спільний проєкт Великої Британії та Данії, який використовує наявні в Україні ракети класу "повітря-повітря" Р-73 у наземному варіанті.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив про угоду з Австралією щодо посилення ППО ракетами.

Також на початку січня Україна отримала додаткові системи ППО Patriot.