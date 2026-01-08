Украинскую ПВО усилят Raven и Gravehawk из Британии

Установка ППО. Фото: ПС ВСУ

Великобритания официально подтвердила передачу Украине новых систем противовоздушной обороны. В частности Украина получит 13 комплексов Raven и двух прототипов Gravehawk.

Об этом говорится в письменном парламентском ответе британского правительства от 6 января 2026 года.

Как сообщили в Министерстве обороны Великобритании в ответ на запрос депутата-консерватора Бена Обесе-Джекти, все 13 систем Raven уже находятся на вооружении Сил обороны Украины.

Министр по делам ветеранов Эл Карнс заявил, что переданные комплексы позволяют украинским подразделениям оперативно реагировать на воздушные угрозы со стороны России.

Что известно о системе Raven

Система Raven предназначена для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Она обеспечивает защиту от беспилотников, самолетов и вертолетов, которые действуют вблизи линии фронта.

Комплекс был разработан специально под нужды Украины и профинансирован Великобританией. Его особенность заключается в адаптации авиационной ракеты AIM-132 ASRAAM, которая находится на вооружении Королевских ВВС, для запуска с наземных платформ.

Отдельно британское оборонное ведомство проинформировало о ходе реализации программы Gravehawk. По словам Эл Карнса, в Украину уже доставлены два прототипа этой системы ПВО. В то же время в рамках действующего контракта предусмотрена поставка еще 15 комплексов Gravehawk, и первая серийная партия должна поступить в ближайшее время.

Система Gravehawk создана для усиления защиты критической инфраструктуры Украины от дальнобойных воздушных атак России. Это совместный проект Великобритании и Дании, который использует имеющиеся в Украине ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 в наземном варианте.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил о соглашении с Австралией по усилению ПВО ракетами.

Также в начале января Украина получила дополнительные системы ПВО Patriot.