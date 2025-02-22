Допомога США та ЄС для України - до чого готуватися

Варто готуватися до найгіршого — Берлінська про допомогу країн
Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська вважає, що українцям потрібно готуватися до найгіршого можливого сценарію. Йдеться про ситуацію, якщо ми фактично залишимося наодинці у боротьбі проти Росії.
Про це Берлінська сказала в інтервʼю для Новини.LIVE.
Підтримка України у війні
Берлінська наголосила, що варто готуватися до найгіршого можливого сценарію, де Україна фактично залишиться наодинці, а допомога Європи зменшиться.
"Уявімо сценарій, в якому США перестають допомагати взагалі, а Європа прокидається дуже повільно. В такому випадку ми маємо говорити про самоспроможність", — зазначила вона.
Експертка додала, що єдина реальна гарантія безпеки для України — це сильна українська армія
Раніше Берлінська заявила, що Україна стала щитом для безпеки всієї Європи. Це відбулося завдяки досягненням ЗСУ у сфері технологій, якими ми готові ділитися з країнами-партнерами.
А голова українського парламенту Руслан Стефанчук анонсував початок роботи України над угодою зі США про корисні копалини з 24 лютого.
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