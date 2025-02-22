Помощь США и ЕС для Украины - к чему готовиться

Основатель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. Фото: УП

Основатель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская считает, что украинцам нужно готовиться к худшему возможному сценарию. Речь идет о ситуации, если мы фактически останемся в одиночестве в борьбе против России.

Об этом Берлинская сказала в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Поддержка Украины в войне

Берлинская подчеркнула, что стоит готовиться к худшему возможному сценарию, где Украина фактически останется одна, а помощь Европы уменьшится.

"Представим сценарий, в котором США перестают помогать вообще, а Европа просыпается очень медленно. В таком случае мы должны говорить о самосостоятельности", — отметила она.

Эксперт добавила, что единственная реальная гарантия безопасности для Украины — это сильная украинская армия.

Ранее Берлинская заявила, что Украина стала щитом для безопасности всей Европы. Это произошло благодаря достижениям ВСУ в сфере технологий, которыми мы готовы делиться со странами-партнерами.

А глава украинского парламента Руслан Стефанчук анонсировал начало работы Украины над соглашением с США о полезных ископаемых с 24 февраля.