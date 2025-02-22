Коли розпочнеться робота над угодою зі США — у Раді назвали дату

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: пресслужба Ради

Активна робота сторін над угодою про рідкісні корисні копалини України розпочнеться вже з 24 лютого. Водночас українська сторона хоче отримати гарантії безпеки в межах домовленостей.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в коментарі для NHK.

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За словами Стефанчука, з початку наступного тижня український уряд почне серйозно працювати над укладенням угоди з адміністрацією президента США Дональда Трампа про копалини та гарантії безпеки.

Він розповів, що ще у вересні 2024 року український лідер Володимир Зеленський запропонував США спільно видобувати копалини в межах "плану перемоги".

Після зустрічі президента зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом експертна група 24 лютого розпочне працювати над підписанням угоди зі США.

Голова парламенту наголосив, що Україна готова працювати з партнерами над корисними копалинами, але натомість хоче отримати конкретні гарантії безпеки.

Раніше видання Sky News писало, що Зеленський поки не готовий підписати угоду про корисні копалини зі США через "низку проблемних питань".

А The Telegraph зазначало, що за угодою США отримають майже повний контроль над більшою частиною української сировинної економіки, що вплине на її розвиток.