Когда начнется работа над соглашением с США - в Раде назвали дату

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады

Активная работа сторон над соглашением о редких полезных ископаемых Украины начнется уже с 24 февраля. В то же время украинская сторона хочет получить гарантии безопасности в рамках договоренностей.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии для NHK.

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По словам Стефанчука, с начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа об ископаемых и гарантиях безопасности.

Он рассказал, что еще в сентябре 2024 года украинский лидер Владимир Зеленский предложил США совместно добывать ископаемые в рамках "плана победы".

После встречи президента со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом экспертная группа 24 февраля начнет работу над подписанием соглашения с США.

Глава парламента подчеркнул, что Украина готова работать с партнерами над полезными ископаемыми, но взамен хочет получить конкретные гарантии безопасности.

Ранее издание Sky News писало, что Зеленский пока не готов подписать соглашение о полезных ископаемых с США из-за "ряда проблемных вопросов".

А The Telegraph отмечало, что по соглашению США получат почти полный контроль над большей частью украинской сырьевой экономики, что повлияет на ее развитие.