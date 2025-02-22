Гарантіями безпеки для України є можливість самостійно захищатися, - Берлінська

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська. Фото: NV

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила, що Україна стала щитом для безпеки всієї Європи від Росії. На її думку, це відбулося, зокрема, завдяки досягненням ЗСУ у сфері технологій.

Про це Берлінська сказала в інтервʼю для Новини.LIVE.

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За словами Берлінської, нам, українцям, важливо виходити з того, що єдина для нас гарантія безпеки — це коли ми вміємо себе захистити, що б не відбулося.

"А головний сигнал для європейців, який я транслюю на зустрічах з великими оборонними підприємствами чи представниками урядів, котрі приїжджають сюди з питаннями щодо військових технологій. Я завжди кажу "вам дуже пощастило що на одному континент з вами живуть українці", — сказала вона.

Експертка зауважила, що ми маємо величезний досвід сучасної війни та готові й відкриті давати Європі можливості й тестувати її технології. Тому варто відкривати спільні виробництва, бо всі ми європейці і це питання нашої спільної безпеки.

Берлінська наголосила, що країни не можуть постійно покладатися на "лотерею електоральних циклів на іншому континенті" та ставити майбутнє дітей під загрозу.

"Українці створили вам фактично живий щит, для вашої безпеки і від Путіна, і від потенційної коаліції Путіна разом з Китаєм, КНДР, Іраном, Білоруссю та іншими режимами, які можуть піти в наступ далі на ваші країни, і дуже наївно думати, що вас прикриє якась "натівська" парасолька", — додала вона.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що з 24 лютого Україна почне роботу над угодою зі США про корисні копалини. За його словами, українська сторона хоче отримати конкретні гарантії безпеки.

А Sky News нещодавно писало, що президент України Володимир Зеленський поки не готовий підписати угоду про рідкісні земельні металі.