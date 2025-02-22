Гарантиями безопасности для Украины является возможность самостоятельно защищаться, - Берлинская

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская. Фото: NV

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила, что Украина стала щитом для безопасности всей Европы от России. По ее мнению, это произошло, в частности, благодаря достижениям ВСУ в сфере технологий.

Об этом Берлинская сказала в интервью для Новини.LIVE.

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По словам Берлинской, нам, украинцам, важно исходить из того, что единственная для нас гарантия безопасности — это когда мы умеем себя защитить, что бы ни произошло.

"А главный сигнал для европейцев, который я транслирую на встречах с крупными оборонными предприятиями или представителями правительств, которые приезжают сюда с вопросами по военным технологиям. Я всегда говорю "вам очень повезло, что на одном континенте с вами живут украинцы", — сказала она.

Эксперт отметила, что мы имеем огромный опыт современной войны и готовы и открыты давать Европе возможности и тестировать ее технологии. Поэтому стоит открывать совместные производства, потому что все мы европейцы и это вопрос нашей общей безопасности.

Берлинская подчеркнула, что страны не могут постоянно полагаться на "лотерею электоральных циклов на другом континенте" и ставить будущее детей под угрозу.

"Украинцы создали вам фактически живой щит, для вашей безопасности и от Путина, и от потенциальной коалиции Путина вместе с Китаем, КНДР, Ираном, Беларусью и другими режимами, которые могут пойти в наступление дальше на ваши страны и очень наивно думать, что вас прикроет какой-то "натовский" зонтик", — добавила она.

Напомним, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что с 24 февраля Украина начнет работу над соглашением с США о полезных ископаемых. По его словам, украинская сторона хочет получить конкретные гарантии безопасности.

А Sky News недавно писало, что президент Украины Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение о редких земельных металлах.