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В ЗСУ прокоментували інформацію про мільйонні премії керівництва

23 січня 2025 21:19
Ольга Антоновська - редактор
В ЗСУ відерагували на інформацію про мільйонні премії керівництва
Олександр Сирський. Фото: Офіс Президента
Ольга Антоновська - редактор

Народна депутатка Мар'яна Безугла поширила інформацію про те, що українське військове керівництво отримує так звані "мільйонні премії". Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ в Telegram в четвер, 23 січня.

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Як зазначили у повідомленні, оприлюднені депутаткою твердження не відповідають дійсності. Додали, що командувачі й керівники ЗСУ отримують річний преміювальний фонд для заохочення особового складу грошовими преміями.

"Так, заохочувальний фонд Головнокомандувача Збройних Сил України у 2024 році становив 19 млн грн. Заохочувальні премії були виплачені 426 військовослужбовцям всіх категорій (солдатам, сержантам, офіцерам)", — зазначили в повідомлення.

Які премії отримує командування ЗСУ
Повідомлення про премії військового командування. Фото: скриншот

Також додали, що заохочувальний фонд начальника Генштабу ЗСУ минулого року становив 1,8 млн грн. Однак загалом була використана значно менша сума для преміювання 22 військовослужбовців.

"У рамках визначених фондів преміювали особовий склад і інші очільники складових Сил оборони України. Без матеріальних заохочень військовослужбовця — як простого солдата, так і офіцера — не може функціонувати будь-яка боєздатна армія. А тим більше — армія країни, яка відбиває повномасштабне вторгнення", — зазначили в СтратКом ЗСУ.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла показала документ, в якому вказано розмір премій, які може отримати військове керівництво України. Згідно з опублікованою інформацією, деякі воєначальники ніби то могли отримати мільйони.

Безугла також зробила заяву про те, що росіяни зайшли в Покровськ у Донецькій області. Цю інформацію в Збройних силах України спростували.

ЗСУ премія гроші армія фінанси

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