Премії військовому керівництву — Безугла показала документ

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: РБК-Україна

Народна депутатка Мар'яна Безугла документ, де вказані премії, які може отримати військове керівництво України. Деякі воєначальники можуть отримати мільйони.

Відповідний допис Мар'яна Безугла опублікувала у Facebook.

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Премії військовому керівництву

У документі, який оприлюднила Безугла, детально зазначено, якої межі можуть сягати премії для військового керівництва. Так, Міноборони готове виписати найбільші премії Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському — 20 млн грн та Командувачу Сухопутних військ Михайлу Драпатому — 12,6 млн грн;

Більшість інших командирів мають ліміт премій у межах 1-3 мільйонів гривень. До прикладу, такі премії можуть призначити Командувачу Сил ТрО (3,2 млн грн), Командувачу Повітряних сил (2,4 млн грн) чи Начальнику Генштабу ЗСУ (2 млн грн).

Натомість найменші премії передбачені для Начальника Головного командного пункту ЗСУ (200 тис.) та Командувача Силами безпілотних систем (600 тис.).

Документ з преміями для військового керівництва. Фото: facebook/bezuhlamariana

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило схему із закупівлями запчастин для бронетехніки, яка завдала збитку державі на понад 83 млн грн.

Також ми писали, що в ДПСУ відреагували на інформацію про завищення цін на боєприпаси.