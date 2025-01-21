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В ДПСУ відреагували на інформацію про завищення цін на боєприпаси

21 січня 2025 18:23
Ольга Антоновська - редактор
Боєприпаси за завищеними цінами — в ДПСУ прокоментували інформацію
Снаряди для гаубиць. Фото: Радіо Свобода
Ольга Антоновська - редактор

У Державній прикордонній службі прокоментували інформацію про нібито завищення цін на боєприпаси. У повідомленні наголосили, що вартість закупівлі боєприпасів є однією з найнижчих.

Заяву опублікували на офіційному сайті ДПСУ у вівторок, 21 січня.

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Вартість закупівлі боєприпасів

В мережі почали поширювати інформацію про те, що ДПСУ нібито закупляла боєприпаси за завищеними цінами. Як наголосили в Державній прикордонній службі, рішення про перерозподіл коштів на закупівлю було прийняте на Ставці Верховного Головнокомандувача України. Після цього Міноборони направило пропозицію уряду щодо делегування повноважень ДПСУ щодо оборонних закупівель на 23 млрд грн.

"Вартість боєприпасів, по якій відбувалася закупівля — одна з найнижчих. Ціноутворення та умови постачання знаходяться під постійним контролем відповідних контролюючих служб України", — йдеться у повідомленні.

В ДПСУ також наголосили, що вони постійно отримують пропозиції щодо співпраці в поставках озброєння та техніки від іноземних партнерів, адже гарно зарекомендували себе. Повідомлення про завищені ціни назвали "маніпуляціями" та зазначили, що це, в першу чергу, шкодить нашим воїнам.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру кільком посадовцям, які спричинили державі збитків на понад 83 млн грн через закупівлю запчастин для бронетехніки за завищеними цінами.

Колишньому керівнику одного з департаментів Міноборони та ще двом посадовцям повідомили про підозри у привласненні та розтраті майна. Фігуранти постачали неякісні кулемети ЗСУ.

гроші армія боєприпаси ціни закупівлі ДПСУ

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