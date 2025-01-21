Боеприпасы по завышенным ценам — в ГПСУ прокомментировали информацию

В ГПСУ отреагировали на информацию о завышении цен на боеприпасы
В Государственной пограничной службе прокомментировали информацию о якобы завышении цен на боеприпасы. В сообщении отметили, что стоимость закупки боеприпасов является одной из самых низких.
Заявление опубликовали на официальном сайте ГПСУ во вторник, 21 января.
Стоимость закупки боеприпасов
В сети начали распространять информацию о том, что ГПСУ якобы закупала боеприпасы по завышенным ценам. Как отметили в Государственной пограничной службе, решение о перераспределении средств на закупку было принято на Ставке Верховного Главнокомандующего Украины. После этого Минобороны направило предложение правительству о делегировании полномочий ГПСУ по оборонным закупкам на 23 млрд грн.
"Стоимость боеприпасов, по которой происходила закупка — одна из самых низких. Ценообразование и условия поставки находятся под постоянным контролем соответствующих контролирующих служб Украины", — говорится в сообщении.
В ГПСУ также отметили, что они постоянно получают предложения о сотрудничестве в поставках вооружения и техники от иностранных партнеров, ведь хорошо зарекомендовали себя. Сообщение о завышенных ценах назвали "манипуляциями" и отметили, что это, в первую очередь, вредит нашим воинам.
Напомним, ГБР сообщило о подозрении нескольким должностным лицам, которые нанесли государству ущерб на более 83 млн грн из-за закупки запчастей для бронетехники по завышенным ценам.
Бывшему руководителю одного из департаментов Минобороны и еще двум должностным лицам сообщили о подозрениях в присвоении и растрате имущества. Фигуранты поставляли некачественные пулеметы ВСУ.
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