Боеприпасы по завышенным ценам — в ГПСУ прокомментировали информацию

Снаряды для гаубиц. Фото: Радио Свобода

В Государственной пограничной службе прокомментировали информацию о якобы завышении цен на боеприпасы. В сообщении отметили, что стоимость закупки боеприпасов является одной из самых низких.

Заявление опубликовали на официальном сайте ГПСУ во вторник, 21 января.

Читайте также:

Стоимость закупки боеприпасов

В сети начали распространять информацию о том, что ГПСУ якобы закупала боеприпасы по завышенным ценам. Как отметили в Государственной пограничной службе, решение о перераспределении средств на закупку было принято на Ставке Верховного Главнокомандующего Украины. После этого Минобороны направило предложение правительству о делегировании полномочий ГПСУ по оборонным закупкам на 23 млрд грн.

"Стоимость боеприпасов, по которой происходила закупка — одна из самых низких. Ценообразование и условия поставки находятся под постоянным контролем соответствующих контролирующих служб Украины", — говорится в сообщении.

В ГПСУ также отметили, что они постоянно получают предложения о сотрудничестве в поставках вооружения и техники от иностранных партнеров, ведь хорошо зарекомендовали себя. Сообщение о завышенных ценах назвали "манипуляциями" и отметили, что это, в первую очередь, вредит нашим воинам.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении нескольким должностным лицам, которые нанесли государству ущерб на более 83 млн грн из-за закупки запчастей для бронетехники по завышенным ценам.

Бывшему руководителю одного из департаментов Минобороны и еще двум должностным лицам сообщили о подозрениях в присвоении и растрате имущества. Фигуранты поставляли некачественные пулеметы ВСУ.