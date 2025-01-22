Премии военному руководству — Безуглая показала документ

Народный депутат Марьяна Безуглая, фото: РБК-Украина

Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала документ, где указаны премии, которые может получить военное руководство Украины. Некоторые военачальники могут получить миллионы.

Соответствующее сообщение Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook.

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Премии военному руководству

В документе, который обнародовала Безуглая, подробно указано, какого предела могут достигать премии для военного руководства. Так, Минобороны готово выписать самые большие премии Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому — 20 млн грн и Командующему Сухопутными войсками Михаилу Драпатому — 12,6 млн грн.

Большинство других командиров имеют лимит премий в пределах 1-3 миллионов гривен. К примеру, такие премии могут назначить Командующему Сил ТрО (3,2 млн грн), Командующему Воздушных сил (2,4 млн грн) или Начальнику Генштаба ВСУ (2 млн грн).

Напротив, наименьшие премии предусмотрены для Начальника Главного командного пункта ВСУ (200 тыс. грн) и Командующего Силами беспилотных систем (600 тыс. грн).

Документ с премиями для военного руководства. Фото: facebook/bezuhlamariana

Напомним, недавно ГБР разоблачило схему с закупками запчастей для бронетехники, которая нанесла ущерб государству на более 83 млн грн.

Также мы писали, что в ГПСУ отреагировали на информацию о завышении цен на боеприпасы.