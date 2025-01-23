В ВСУ отреагировали на информацию о миллионных премиях руководства

Александр Сырский. Фото: Офис Президента

Народный депутат Марьяна Безуглая распространила информацию о том, что украинское военное руководство получает так называемые "миллионные премии". Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ в Telegram в четверг, 23 января.

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Какие премии получает командование ВСУ

Как отметили в сообщении, обнародованные депутатом утверждения не соответствуют действительности. Добавили, что командующие и руководители ВСУ получают годовой премиальный фонд для поощрения личного состава денежными премиями.

"Так, поощрительный фонд Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в 2024 году составлял 19 млн грн. Поощрительные премии были выплачены 426 военнослужащим всех категорий (солдатам, сержантам, офицерам)", — отметили в сообщение.

Сообщение о премиях военного командования. Фото: скриншот

Также добавили, что поощрительный фонд начальника Генштаба ВСУ в прошлом году составил 1,8 млн грн. Однако в целом была использована значительно меньшая сумма для премирования 22 военнослужащих.

"В рамках определенных фондов премировали личный состав и другие руководители составляющих Сил обороны Украины. Без материальных поощрений военнослужащего — как простого солдата, так и офицера — не может функционировать любая боеспособная армия. А тем более — армия страны, которая отражает полномасштабное вторжение", — отметили в СтратКом ВСУ.

Напомним, народный депутат Мар'яна Безуглая показала документ, в котором указан размер премий, которые может получить военное руководство Украины. Согласно опубликованной информации, некоторые военачальники якобы могли получить миллионы.

Безуглая также сделала заявление о том, что россияне зашли в Покровск в Донецкой области. Эту информацию в Вооруженных силах Украины опровергли.