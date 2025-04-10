Наступ на Краматорськ — в ЗСУ оцінили ситуацію

Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку ворог продовжує наступати. Окупанти намагаються просуватися малими піхотними групами по 2-4 людини.

Про це повідомив головний сержант 93-ї бригади "Холодний Яр" Віталій Пясецький в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 10 квітня.

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Українські розвідники швидко виявляють позиції противника, після чого на них працює артилерія, а ударні дрони завдають остаточні удари. Попри втрати, російське командування не припиняє спроби атак.

"Знищилася одна група — за нею вирушає інша. І намагається все-таки десь між позиціями просочитися, знайти якесь укриття, накопичитися і вже тоді спробувати проводити штурмові дії в напрямку тієї чи іншої позиції", — пояснив головний сержант.

За його словами, українські сили рішуче перешкоджають цим спробам, утримуючи оборону та не даючи ворогу пройти.

Нагадаємо, також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала наступ на дві області. Йдеться про Харківщину та Сумщину.

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією джерел, російські війська готуються до нового масштабного наступу найближчими тижнями.