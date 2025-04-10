Наступление на Краматорск - в ВСУ оценили ситуацию

В ВСУ оценили обстановку на Краматорском направлении
На Краматорском направлении враг продолжает наступать. Оккупанты пытаются продвигаться малыми пехотными группами по 2-4 человека.
Об этом сообщил главный сержант 93-й бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецкий в эфире Ранок.LIVE в четверг, 10 апреля.
На Краматорском направлении враг не останавливается
Украинские разведчики быстро обнаруживают позиции противника, после чего на них работает артиллерия, а ударные дроны наносят окончательные удары. Несмотря на потери, российское командование не прекращает попытки атак.
"Уничтожилась одна группа — за ней отправляется другая группа. И пытается все-таки где-то между позициями просочиться, найти какое-то укрытие, накопиться и уже тогда попытаться проводить штурмовые действия в направлении той или иной позиции", — пояснил главный сержант.
По его словам, украинские силы решительно препятствуют этим попыткам, удерживая оборону и не давая врагу пройти.
Напомним, также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала наступление на две области. Речь идет о Харьковской и Сумской областях.
Ранее мы сообщали, что, по информации источников, российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в ближайшие недели.
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