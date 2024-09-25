В Запоріжжі пролунали вибухи

В Запоріжжі прогриміли вибухи — ворог атакує місто
В Запоріжжі у середу, 25 вересня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи в Запоріжжі 25 вересня
О 22:48 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.
О 22:52 в Повітряних силах попередили про пуски КАБів на Запоріжжя.
О 22:54 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу застосування КАБів на території області.
О 22:55 місцеві ЗМІ повідомили про вибух в Запоріжжі.
О 22:56 прогримів повторний вибух.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Раніше ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Сумську область. Протягом доби зафіксовано 247 ударів з різних видів зброї.
Також загарбники у ніч проти 25 вересня знову атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.
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