В Запоріжжі пролунали вибухи

Вибух. Ілюстративне фото: Flickr

В Запоріжжі у середу, 25 вересня, прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Запоріжжі 25 вересня

О 22:48 в Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

О 22:52 в Повітряних силах попередили про пуски КАБів на Запоріжжя.

Скриншот допису Повітряних сил ЗС

О 22:54 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу застосування КАБів на території області.

Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

О 22:55 місцеві ЗМІ повідомили про вибух в Запоріжжі.

О 22:56 прогримів повторний вибух.

Скриншот дописів про вибухи в Запоріжжі

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Раніше ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Сумську область. Протягом доби зафіксовано 247 ударів з різних видів зброї.

Також загарбники у ніч проти 25 вересня знову атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.