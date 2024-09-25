Обстріл Сумської області — які наслідки російської атаки

Наслідки російського обстрілу Сумської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські окупанти вкотре атакували Сумську область. Протягом доби зафіксовано 247 ударів з різних видів зброї.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у середу, 25 вересня.

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Російський обстріл Сумської області

"Упродовж минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію області. Загалом зафіксовано 247 ударів з різних видів зброї", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Сумської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Окупанти вбили людину, ще одна отримала поранення.

Російський обстріл Сумської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Російський обстріл Сумської області. Фото: t.me/UA_National_Police

Внаслідок обстрілу пошкоджено дев'ять приватних домогосподарств, ангар однієї з агрофірм, теплопровід, приміщення пилорами, будівлю цеху одного з підприємств, ферму, а також газопровід низького тиску.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти протягом доби знову атакували Харківську область. Внаслідок атак ворога є загиблі та поранені.

Також загарбники у ніч проти 25 вересня знову атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.