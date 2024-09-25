Обстріл Сумської області — які наслідки російської атаки

Окупанти завдали 247 ударів по Сумській області, загинула людина — фото
Російські окупанти вкотре атакували Сумську область. Протягом доби зафіксовано 247 ударів з різних видів зброї.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram у середу, 25 вересня.
Російський обстріл Сумської області
"Упродовж минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію області. Загалом зафіксовано 247 ударів з різних видів зброї", — йдеться у повідомленні.
Окупанти вбили людину, ще одна отримала поранення.
Внаслідок обстрілу пошкоджено дев'ять приватних домогосподарств, ангар однієї з агрофірм, теплопровід, приміщення пилорами, будівлю цеху одного з підприємств, ферму, а також газопровід низького тиску.
Нагадаємо, російські окупанти протягом доби знову атакували Харківську область. Внаслідок атак ворога є загиблі та поранені.
Також загарбники у ніч проти 25 вересня знову атакували Україну. Ворог використав безпілотники та керовані авіаційні ракети.
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