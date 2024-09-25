Обстрел Сумской области — какие последствия российской атаки

Оккупанты нанесли 247 ударов по Сумской области, погиб человек — фото
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую область. За сутки зафиксировано 247 ударов с различных видов оружия.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в среду, 25 сентября.
Российский обстрел Сумской области
"За прошедшие сутки войска РФ в очередной раз обстреляли территорию области. Всего зафиксировано 247 ударов из различных видов оружия", — говорится в сообщении.
Оккупанты убили человека, еще один получил ранения.
В результате обстрела повреждены девять частных домохозяйств, ангар одной из агрофирм, теплопровод, помещение пилорамы, здание цеха одного из предприятий, ферма, а также газопровод низкого давления.
Напомним, российские оккупанты в течение суток снова атаковали Харьковскую область. В результате атак врага есть погибшие и раненые.
Также захватчики в ночь на 25 сентября снова атаковали Украину. Враг использовал беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
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