Обстрел Сумской области — какие последствия российской атаки

Последствия российского обстрела Сумской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумскую область. За сутки зафиксировано 247 ударов с различных видов оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в среду, 25 сентября.

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Российский обстрел Сумской области

"За прошедшие сутки войска РФ в очередной раз обстреляли территорию области. Всего зафиксировано 247 ударов из различных видов оружия", — говорится в сообщении.

Российский обстрел Сумской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Оккупанты убили человека, еще один получил ранения.

Российский обстрел Сумской области. Фото: t.me/UA_National_Police

Российский обстрел Сумской области. Фото: t.me/UA_National_Police

В результате обстрела повреждены девять частных домохозяйств, ангар одной из агрофирм, теплопровод, помещение пилорамы, здание цеха одного из предприятий, ферма, а также газопровод низкого давления.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты в течение суток снова атаковали Харьковскую область. В результате атак врага есть погибшие и раненые.

Также захватчики в ночь на 25 сентября снова атаковали Украину. Враг использовал беспилотники и управляемые авиационные ракеты.