В Запорожье раздались взрывы

В Запорожье прогремели взрывы — враг атакует город
В Запорожье в среду, 25 сентября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Запорожье 25 сентября
В 22:48 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.
В 22:52 в Воздушных силах предупредили о пусках КАБов в Запорожье.
В 22:54 глава Запорожской ОВ Иван Федоров предупредил об угрозе применения КАБов на территории области.
В 22:55 местные СМИ сообщили о взрыве в Запорожье.
В 22:56 прогремел повторный взрыв.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
Ранее мы писали, что российские кафиры в очередной раз атаковали Сумскую область. За сутки зафиксировано 247 ударов с различных видов оружия.
Также захватчики в ночь на 25 сентября снова атаковали Украину. Враг использовал беспилотники и управляемые авиационные ракеты.
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