В Запорожье раздались взрывы

Взрыв. Иллюстративное фото: Flickr

В Запорожье в среду, 25 сентября, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Запорожье 25 сентября

В 22:48 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

В 22:52 в Воздушных силах предупредили о пусках КАБов в Запорожье.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВС

В 22:54 глава Запорожской ОВ Иван Федоров предупредил об угрозе применения КАБов на территории области.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

В 22:55 местные СМИ сообщили о взрыве в Запорожье.

В 22:56 прогремел повторный взрыв.

Скриншот сообщений о взрывах в Запорожье

В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Ранее мы писали, что российские кафиры в очередной раз атаковали Сумскую область. За сутки зафиксировано 247 ударов с различных видов оружия.

Также захватчики в ночь на 25 сентября снова атаковали Украину. Враг использовал беспилотники и управляемые авиационные ракеты.