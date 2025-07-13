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Головна Армія В Україні відреагували на інформацію про нібито новий наступ РФ

В Україні відреагували на інформацію про нібито новий наступ РФ

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 20:25
Новий наступ РФ — у ЦПД прокоментували
Російські війська. Фото: svidomi.in.ua

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на статтю німецької газети Bild, в якій йшлося про нібито новий наступ російських військ. Він назвав цей матеріал "безглуздим".

Про це Коваленко написав у неділю, 13 липня, в Telegram.

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"Кремль планує новий наступ" — більш безглуздих матеріалів, ніж в Bild, завжди важко знайти. Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються телеграмів, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують", — прокоментував Коваленко.

Також він зазначив, що цю інформацію німецький таблоїд отримав від Генштабу РФ.

Керівник ЦПД пояснив, що у росіян наступальні потуги не припинялися загалом ще з минулого року. За його словами, російські окупанти стабільно намагаються тиснути і якихось "нових наступів" як таких нема. Натомість є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, навʼязувати бої, кидати резерви на Сході тощо.

"Включно з ударами по тилу якраз тому, що задачі на фронті, які ставив Путін, ще з минулого року провалені й армія РФ просто намагається тиснути кількістю, аби повзти. Та і взагалі, кількість їм також добирати доводиться шляхом кндрівців, як це було на Курщині", — підсумував Коваленко.

Зауважимо, що нещодавно німецьке видання Bild опублікувало матеріал про нібито підготовку Росії до нового масштабного наступу у другій половині літа.

наступ РФ
Скриншот повідомлення керівника ЦПД/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Кирило Буданов прокоментував ситуацію на полі бою та наступальні дії російських військ.

Раніше Сирський заявляв про зупинення просування російських військ у прикордонні Сумської області.

ЗСУ війна в Україні ЦПД ситуація на фронті наступ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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