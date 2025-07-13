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Главная Армия В Украине отреагировали на информацию о новом наступлении РФ

В Украине отреагировали на информацию о новом наступлении РФ

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 20:25
Новое наступление РФ — в ЦПД прокомментировали
Российские войска. Фото: svidomi.in.ua

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на статью немецкой газеты Bild, в которой говорилось о якобы новом наступлении российских войск. Он назвал этот материал "бессмысленным".

Об этом Коваленко написал в воскресенье, 13 июля, в Telegram.

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"Кремль планирует новое наступление" — более бессмысленных материалов, чем в Bild, всегда трудно найти. Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются телеграмм, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют", — прокомментировал Коваленко.

Также он отметил, что эту информацию немецкий таблоид получил от Генштаба РФ.

Руководитель ЦПИ объяснил, что у россиян наступательные потуги не прекращались в целом еще с прошлого года. По его словам, российские оккупанты стабильно пытаются давить и каких-то "новых наступлений" как таковых нет. Зато есть вброс резервов, изменение тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничье, навязывать бои, бросать резервы на Востоке и тому подобное.

"Включая удары по тылу как раз потому, что задачи на фронте, которые ставил Путин, еще с прошлого года провалены и армия РФ просто пытается давить количеством, чтобы ползти. Да и вообще, количество им также добирать приходится путем кндровцев, как это было на Курщине", — подытожил Коваленко.

Заметим, что недавно немецкое издание Bild опубликовало материал о якобы подготовке России к новому масштабному наступлению во второй половине лета.

наступ РФ
Скриншот сообщения руководителя ЦПД/Telegram

Напомним, что недавно Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на поле боя и наступательные действия российских войск.

Ранее Сырский заявлял об остановке продвижения российских войск в приграничье Сумской области.

ВСУ война в Украине ЦПД ситуация на фронте наступление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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