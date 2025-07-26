Вибухи в Сумах 26 липня — що відомо про чергову атаку на місто

В Сумах пролунав ще один вибух — що відомо
Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 13:11
Вибух у місті. Фото ілюстративне: Reuters
Вдень 26 липня у Сумах вкотре пролунали потужні вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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Вибухи в Сумах 26 липня
Вибухи в Сумах пролунали близько 13:04. Перед тим в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали жителів регіону про дронову небезпеку. В напрямку Сум рухався ворожий БпЛА.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Суми атакували ударними безпілотниками вдень, 26 липня. Відомо про влучання.
Також ми розповідали про те, що росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки постраждали люди.
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