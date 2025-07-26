Вибухи в Сумах 26 липня — що відомо про чергову атаку на місто

Вибух у місті. Фото ілюстративне: Reuters

Вдень 26 липня у Сумах вкотре пролунали потужні вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Сумах 26 липня

Вибухи в Сумах пролунали близько 13:04. Перед тим в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Повідомлення про вибухи в Сумах. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали жителів регіону про дронову небезпеку. В напрямку Сум рухався ворожий БпЛА.

Карта повітряних тривог станом на 26 липня, 13:04. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Суми атакували ударними безпілотниками вдень, 26 липня. Відомо про влучання.

Також ми розповідали про те, що росіяни завдали комбінованого удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки постраждали люди.