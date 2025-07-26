Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Сумах прогремел еще один взрыв — что известно

В Сумах прогремел еще один взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 13:11
Взрывы в Сумах 26 июля — что известно об очередной атаке на город
Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Reuters

Днем 26 июля в Сумах в очередной раз прозвучали мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Сумах 26 июля

Взрывы в Сумах прогремели около 13:04. Перед тем в регионе была объявлена воздушная тревога.

Вибухи в Сумах 26 липня
Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей региона о дроновую опасность. В направлении Сум двигался вражеский БпЛА.

Вибухи в Сумах 26 липня
Карта воздушных тревог по состоянию на 26 июля, 13:04. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сумы атаковали ударными беспилотниками днем, 26 июля. Известно о попадании.

Также мы рассказывали о том, что россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской общине на Сумщине. В результате атаки пострадали люди.

взрыв Сумы обстрелы воздушная тревога атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации