Взрывы в Сумах 26 июля — что известно об очередной атаке на город

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Reuters

Днем 26 июля в Сумах в очередной раз прозвучали мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Сумах 26 июля

Взрывы в Сумах прогремели около 13:04. Перед тем в регионе была объявлена воздушная тревога.

Сообщение о взрывах в Сумах. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей региона о дроновую опасность. В направлении Сум двигался вражеский БпЛА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 26 июля, 13:04. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сумы атаковали ударными беспилотниками днем, 26 июля. Известно о попадании.

Также мы рассказывали о том, что россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской общине на Сумщине. В результате атаки пострадали люди.