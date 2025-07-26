Взрывы в Сумах 26 июля — что известно об очередной атаке на город

В Сумах прогремел еще один взрыв — что известно
Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 13:11
Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Reuters
Днем 26 июля в Сумах в очередной раз прозвучали мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Сумах 26 июля
Взрывы в Сумах прогремели около 13:04. Перед тем в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей региона о дроновую опасность. В направлении Сум двигался вражеский БпЛА.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сумы атаковали ударными беспилотниками днем, 26 июля. Известно о попадании.
Также мы рассказывали о том, что россияне нанесли комбинированный удар по Шосткинской общине на Сумщине. В результате атаки пострадали люди.
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