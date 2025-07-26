Вибухи в Сумах 26 липня — росіяни атакували місто дронами

Вибух у місті. Фото ілюстративне: Слово і Діло

Росіяни обстріляли Суми в суботу, 26 липня. Місто атакували ударними безпілотниками.

Про це повідомив Олександр Лисенко в Telegram.

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Наслідки обстрілу Сум

"Три прильоти БПлА у Сумах! Всі по цивільній інфраструктурі", — зазначив Лисенко.

Повідомлення про удари по Сумах. Фото: скриншот

Про вибухи в місті також повідомив Артем Кобзар. Він зазначив, що всі "прильоти" прийшлись по цивільній інфраструктурі.

"За попередньою інформацією поранених чи загиблих немає. На місці працюють всі відповідні служби", — додав Кобзар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 липня окупанти вдарили по гіпермаркеті на Дніпропетровщині. Будівля знищена вщент.

Також ми повідомляли про те, що РФ атакувала Київщину ракетами. Через це в регіоні оголосили повітряну тривогу.