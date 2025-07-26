Вибухи в Сумах 26 липня — росіяни атакували місто дронами

Росіяни атакували Суми безпілотниками — куди влучили
Росіяни обстріляли Суми в суботу, 26 липня. Місто атакували ударними безпілотниками.
Про це повідомив Олександр Лисенко в Telegram.
Наслідки обстрілу Сум
"Три прильоти БПлА у Сумах! Всі по цивільній інфраструктурі", — зазначив Лисенко.
Про вибухи в місті також повідомив Артем Кобзар. Він зазначив, що всі "прильоти" прийшлись по цивільній інфраструктурі.
"За попередньою інформацією поранених чи загиблих немає. На місці працюють всі відповідні служби", — додав Кобзар.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 липня окупанти вдарили по гіпермаркеті на Дніпропетровщині. Будівля знищена вщент.
Також ми повідомляли про те, що РФ атакувала Київщину ракетами. Через це в регіоні оголосили повітряну тривогу.
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