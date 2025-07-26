Що залишилось від Епіцентру поблизу Кам'янського

Окупанти повністю знищили гіпермаркет на Дніпропетровщині — фото
У Дніпровському районі на Дніпропетровщині російська армія влучила в будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Будівля повністю знищена.
Фото наслідків атаки показало "Суспільне Дніпро".
Наслідки удару по "Епіцентру"
Атака сталася поблизу Кам’янського. На місці здійнялась пожежа. За словами начальника служби безпеки, на момент атаки у приміщенні був охоронець, проте він не поранений.
Пожежу гасили з початку першої години ночі. Вцілів лише будівельний відділ, що на вулиці.
Крім того, на стоянці поблизу торговельного центру пошкоджено автобус.
Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Загинули троє людей. Остання жертва — 21-річна дівчина — померла у лікарні. Ще шестеро громадян отримали поранення.
Крім того, ввечері 25 липня окупанти атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.
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