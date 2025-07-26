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Головна Армія Окупанти повністю знищили гіпермаркет на Дніпропетровщині — фото

Окупанти повністю знищили гіпермаркет на Дніпропетровщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 12:31
Що залишилось від Епіцентру поблизу Кам'янського
Зруйнований "Епіцентр". Фото: "Суспільне Дніпро"

У Дніпровському районі на Дніпропетровщині російська армія влучила в будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Будівля повністю знищена.

Фото наслідків атаки показало "Суспільне Дніпро".

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Наслідки удару по "Епіцентру"

Атака сталася поблизу Кам’янського. На місці здійнялась пожежа. За словами начальника служби безпеки, на момент атаки у приміщенні був охоронець, проте він не поранений.

Уламки знищеного Епіцентру
Територія "Епіцентру" всіяна уламками. Фото: "Суспільне Дніпро"​​
знищений вхід до Епіцентру
Рятувальники ліквідовують пожежу після влучання по "Епіцентру". Фото: "Суспільне Дніпро"
все, що залишились від Епіцентру
Гіпермаркет перетворився на металобрухт. Фото: "Суспільне Дніпро"
Епіцентр згорів
На головному вході вціліли лише шини. Фото: "Суспільне Дніпро"

Пожежу гасили з початку першої години ночі. Вцілів лише будівельний відділ, що на вулиці.

Крім того, на стоянці поблизу торговельного центру пошкоджено автобус.

Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Загинули троє людей. Остання жертва — 21-річна дівчина — померла у лікарні. Ще шестеро громадян отримали поранення.

Крім того, ввечері 25 липня окупанти атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.

пожежа Дніпропетровська область окупанти війна атака Епіцентр
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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