Що залишилось від Епіцентру поблизу Кам'янського

Зруйнований "Епіцентр". Фото: "Суспільне Дніпро"

У Дніпровському районі на Дніпропетровщині російська армія влучила в будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Будівля повністю знищена.

Фото наслідків атаки показало "Суспільне Дніпро".

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Наслідки удару по "Епіцентру"

Атака сталася поблизу Кам’янського. На місці здійнялась пожежа. За словами начальника служби безпеки, на момент атаки у приміщенні був охоронець, проте він не поранений.

Територія "Епіцентру" всіяна уламками. Фото: "Суспільне Дніпро"​​

Рятувальники ліквідовують пожежу після влучання по "Епіцентру". Фото: "Суспільне Дніпро"

Гіпермаркет перетворився на металобрухт. Фото: "Суспільне Дніпро"

На головному вході вціліли лише шини. Фото: "Суспільне Дніпро"

Пожежу гасили з початку першої години ночі. Вцілів лише будівельний відділ, що на вулиці.

Крім того, на стоянці поблизу торговельного центру пошкоджено автобус.

Нагадаємо, також у ніч проти 26 липня росіяни завдали удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Загинули троє людей. Остання жертва — 21-річна дівчина — померла у лікарні. Ще шестеро громадян отримали поранення.

Крім того, ввечері 25 липня окупанти атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.