Что осталось от Эпицентра вблизи Каменского

Разрушенный "Эпицентр". Фото: "Суспільне Дніпро"

В Днепровском районе Днепропетровской области российская армия попала в строительный гипермаркет "Эпицентр". Здание полностью уничтожено.

Фото последствий атаки показало "Суспільне Дніпро".

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Последствия удара по "Эпицентру"

Атака произошла вблизи Каменского. На месте поднялся пожар. По словам начальника службы безопасности, на момент атаки в помещении был охранник, однако он не ранен.

Территория "Эпицентра" усеяна обломками. Фото: "Суспільне Дніпро"

Спасатели ликвидируют пожар после попадания по "Эпицентру". Фото: "Суспільне Дніпро"

Гипермаркет превратился в металлолом. Фото: "Суспільне Дніпро"

На главном входе уцелели только шины. Фото: "Суспільне Дніпро"

Пожар тушили с первого часа ночи. Уцелел только строительный отдел, что на улице.

Кроме того, на стоянке возле торгового центра поврежден автобус.

Напомним, также в ночь на 26 июля россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Днепре. Погибли три человека. Последняя жертва — 21-летняя девушка — умерла в больнице. Еще шестеро граждан получили ранения.

Кроме того, вечером 25 июля оккупанты атаковали Харьков. Попадание зафиксировано в центре города.