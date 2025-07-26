Что осталось от Эпицентра вблизи Каменского

РФ полностью уничтожила гипермаркет возле Каменского — фото
В Днепровском районе Днепропетровской области российская армия попала в строительный гипермаркет "Эпицентр". Здание полностью уничтожено.
Фото последствий атаки показало "Суспільне Дніпро".
Последствия удара по "Эпицентру"
Атака произошла вблизи Каменского. На месте поднялся пожар. По словам начальника службы безопасности, на момент атаки в помещении был охранник, однако он не ранен.
Пожар тушили с первого часа ночи. Уцелел только строительный отдел, что на улице.
Кроме того, на стоянке возле торгового центра поврежден автобус.
Напомним, также в ночь на 26 июля россияне нанесли удар по многоэтажному дому в Днепре. Погибли три человека. Последняя жертва — 21-летняя девушка — умерла в больнице. Еще шестеро граждан получили ранения.
Кроме того, вечером 25 июля оккупанты атаковали Харьков. Попадание зафиксировано в центре города.
Читайте Новини.LIVE!