В Сумах пролунав потужний вибух 14 квітня

Вибух. Фото ілюстративне: ДСНС України

У понеділок, 14 квітня, вдень в Сумах зафіксовано потужний вибух. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Вибух в Сумах 14 квітня

У Сумському районі було зафіксовано високу активність ворожих розвідувальних безпілотників. Крім того, на північно-східному напрямку зафіксували активність ворожої тактичної авіації, яка могла застосувати авіазасоби для ураження. Про це повідомляли за кілька хвилин до вибуху у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 13:40 у Сумській області оголошена повітряна тривога, яка була оголошена ще від ранку 14 квітня з 09:00.

Карта повітряних тривог 14 квітня о 13:40. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Сумах внаслідок вчорашньої російської атаки по місту загинуло 34 людини. Сьогодні, 14 квітня, стало відомо про зростання кількості постраждалих.

Поліція показала перші кадри після російського балістичного удару по Сумах.

Також стало відомо, що в Сумах від російського удару по місту 13 квітня загинув колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича — полковник Юла Юрій Андрійович.