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У Сумах стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок обстрілу

14 квітня 2025 08:42
Аркадій Пастула - Редактор
У Сумах знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 13 квітня
Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
Аркадій Пастула - Редактор

У Сумах зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу Сум 13 квітня. Наразі відомо про 119 постраждалих.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Сумській області Олег Стрілка для "Суспільного" у понеділок, 14 квітня.

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Поранені внаслідок обстрілу Сум

"До 119 зросла кількість поранених у Сумах на ранок 14 квітня", — зазначив Стрілка.

Наразі рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу. Вони планують сьогодні розібрати завали будівлі університету. Крім того, поруч місцеві підмітають скло та прибирають сміття.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, на російський удар по Сумах відреагував лідер США Дональд Трамп. Він знову повторив, що якби був президентом, то цього б не сталося.

А 13 квітня Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі до лікарень госпіталізовано 68 постраждалих.

війна ДСНС Суми обстріли окупанти поранення
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