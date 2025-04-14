У Сумах знову зросла кількість поранених внаслідок обстрілу 13 квітня

У Сумах стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок обстрілу
У Сумах зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу Сум 13 квітня. Наразі відомо про 119 постраждалих.
Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Сумській області Олег Стрілка для "Суспільного" у понеділок, 14 квітня.
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Поранені внаслідок обстрілу Сум
"До 119 зросла кількість поранених у Сумах на ранок 14 квітня", — зазначив Стрілка.
Наразі рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу. Вони планують сьогодні розібрати завали будівлі університету. Крім того, поруч місцеві підмітають скло та прибирають сміття.
Нагадаємо, на російський удар по Сумах відреагував лідер США Дональд Трамп. Він знову повторив, що якби був президентом, то цього б не сталося.
А 13 квітня Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі до лікарень госпіталізовано 68 постраждалих.
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