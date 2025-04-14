В Сумах снова возросло количество раненых в результате обстрела 13 апреля

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В Сумах возросло количество раненых в результате российского обстрела Сум 13 апреля. Сейчас известно о 119 пострадавших.

Об этом сообщил представитель ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелка для "Суспільного" в понедельник, 14 апреля.

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Раненые в результате обстрела Сум

"До 119 возросло количество раненых в Сумах на утро 14 апреля", — отметил Стрелка.

Сейчас спасатели уже работают над ликвидацией последствий российского обстрела. Они планируют сегодня разобрать завалы здания университета. Кроме того, рядом местные подметают стекло и убирают мусор.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, на российский удар по Сумах отреагировал лидер США Дональд Трамп. Он снова повторил, что если бы был президентом, то этого бы не произошло.

А 13 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас в больницы госпитализированы 68 пострадавших.