В Сумах снова возросло количество раненых в результате обстрела 13 апреля

В Сумах стало известно о еще двух пострадавших из-за обстрела
В Сумах возросло количество раненых в результате российского обстрела Сум 13 апреля. Сейчас известно о 119 пострадавших.
Об этом сообщил представитель ГУ ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелка для "Суспільного" в понедельник, 14 апреля.
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Раненые в результате обстрела Сум
"До 119 возросло количество раненых в Сумах на утро 14 апреля", — отметил Стрелка.
Сейчас спасатели уже работают над ликвидацией последствий российского обстрела. Они планируют сегодня разобрать завалы здания университета. Кроме того, рядом местные подметают стекло и убирают мусор.
Напомним, на российский удар по Сумах отреагировал лидер США Дональд Трамп. Он снова повторил, что если бы был президентом, то этого бы не произошло.
А 13 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас в больницы госпитализированы 68 пострадавших.
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