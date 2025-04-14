У Сумах 13 квітня загинув полковник Юрій Юла — що про нього відомо

У Сумах загинув ексзаступник комбрига 26 артилерійської бригади
Внаслідок російського обстрілу Сум 13 квітня загинув колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича — полковник Юла Юрій Андрійович. Він був командиром військової частини А 1476.
Про це повідомила пресслужба Бердичівської районної військової адміністрації у Facebook у понеділок, 14 квітня.
Загибель Юрія Юли внаслідок атаки РФ на Суми
У Бердичівській РВА наголосили, що війна забирає найкращих.
"Бердичівська районна військова адміністрація з глибоким сумом вимушена повідомити, що 13 квітня, в результаті ракетного удару по місту Суми, отримав несумісні з життям поранення колишній заступник комбрига 26 артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича — полковник Юла Юрій Андрійович, 1982 року народження", — йдеться у повідомленні.
Юрій Юла був справжнім патріотом та кавалером ордену Богдана Хмельницького III ступеня. Його схарактеризували як професіонала своєї справи та взірцем для інших.
Бердичівська РВА висловила співчуття рідним та близьким загиблого, а також особовому складу військової частини А 1476 та 26-ї артилерійської бригади.
"Ми пам’ятатимемо його героїчний бойовий шлях, мужність, звитягу та самопожертву. Вічний спокій Герою України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речник ДСНС Олег Стрілка розповів про ліквідацію наслідків російського обстрілу Сум. Рятувальники вже приступили до відновлювальних робіт.
Раніше у поліції показали перші хвилини після російських ударів по місту. Люди благали про допомогу.
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