У Сумах після обстрілу 13 квітня зафіксували 50 пошкоджених об’єктів — деталі від речника ДСНС

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка розповів про російський обстріл Сум 13 квітня. За його словами, на місці удару вже зафіксовано 50 пошкоджених обʼєктів.

Про це Олег Стрілка сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 14 квітня.

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Сьогодні рятувальники працюють від шостої ранку, аби ліквідувати наслідки російської атаки. Вони демонтують аварійні конструкції, розгрібають завали, обстежують руїни зі службовими собаками.

"Зараз проводимо розбір завалів однієї з дуже пошкоджених будівель навчального закладу. Працювали саме там вчора до десятої години вечора. Залучали наші кінологічні розрахунки. За попередньою інформацією, людей там немає, але ми повинні все ж таки переконатися, що дійсно ця інформація відповідає дійсності", — розповів Стрілка.

Крім того, рятувальники вже приступили до відновлювальних робіт. Окупанти пошкодили будинки, навчальні заклади та установи.

За словами речника ДСНС, найгірше, що гинуть мирні жителі Сум та діти.

"Загинуло двоє діточок. Мені важко уявити, що буде з психікою наших дітей, які вчора це пережили. Я не хочу, щоб в 13 років діти ставали героями, як це вчора зробив 13-річний хлопчик, який опинився в епіцентрі цього жаху, вибив ногами вікно тролейбуса, пошкодженого та посіченого, і почав діставати людей", — наголосив Стрілка.

Він каже, що не знає, куди дивиться весь цивілізований світ. Речник каже, що постійно себе заспокоює, що найтемніші часи перед світанком, однак темрява стала дуже темною.

"В найбільших фільмах жахів такого не показують, що вчора бачили ми. Горіли одразу десять цивільних автомобілів, пошкоджені комунальні автомобілі", — додав він.

Нагадаємо, у поліції показали перші хвилини після російського обстрілу Сум 13 квітня. Серед постраждалих є дорослі та діти.

А виконуючий обов'язки мера Сум Артем Кобзар повідомив, що 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з автобуса та допоміг людям врятуватися.