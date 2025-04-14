В Сумах после обстрела 13 апреля зафиксировали 50 поврежденных объектов — детали от спикера ГСЧС

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Стрелка рассказал о российском обстреле Сум 13 апреля. По его словам, на месте удара уже зафиксировано 50 поврежденных объектов.

Об этом Олег Стрелка сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 14 апреля.

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Российский обстрел Сум 13 апреля

Сегодня спасатели работают с шести утра, чтобы ликвидировать последствия российской атаки. Они демонтируют аварийные конструкции, разгребают завалы, обследуют руины со служебными собаками.

"Сейчас проводим разбор завалов одного из очень поврежденных зданий учебного заведения. Работали именно там вчера до десяти часов вечера. Привлекали наши кинологические расчеты. По предварительной информации, людей там нет, но мы должны все же убедиться, что действительно эта информация соответствует действительности", — рассказал Стрелка.

Кроме того, спасатели уже приступили к восстановительным работам. Оккупанты повредили дома, учебные заведения и учреждения.

По словам представителя ГСЧС, хуже всего, что гибнут мирные жители Сум и дети.

"Погибло двое детишек. Мне трудно представить, что будет с психикой наших детей, которые вчера это пережили. Я не хочу, чтобы в 13 лет дети становились героями, как это вчера сделал 13-летний мальчик, который оказался в эпицентре этого ужаса, выбил ногами окно троллейбуса, поврежденного и посеченного, и начал доставать людей", — подчеркнул Стрелка.

Он говорит, что не знает, куда смотрит весь цивилизованный мир. Спикер говорит, что постоянно себя успокаивает, что самые темные времена перед рассветом, однако темнота стала очень темной.

"В крупнейших фильмах ужасов такого не показывают, что вчера видели мы. Горели сразу десять гражданских автомобилей, повреждены коммунальные автомобили", — добавил он.

Напомним, в полиции показали первые минуты после российского обстрела Сум 13 апреля. Среди пострадавших есть взрослые и дети.

А исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил, что 13-летний Кирилл Ильяшенко выбрался из автобуса и помог людям спастись.