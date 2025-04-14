В Сумах 13 апреля погиб полковник Юрий Юла — что о нем известно

В Сумах погиб экс-заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады
В результате российского обстрела Сум 13 апреля погиб бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича — полковник Юла Юрий Андреевич. Он был командиром воинской части А 1476.
Об этом сообщила пресс-служба Бердичевской районной военной администрации в Facebook в понедельник, 14 апреля.
Гибель Юрия Юлы в результате атаки РФ на Сумы
В Бердичевской РВА отметили, что война забирает лучших.
"Бердичевская районная военная администрация с глубокой скорбью вынуждена сообщить, что 13 апреля, в результате ракетного удара по городу Сумы, получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича — полковник Юла Юрий Андреевич, 1982 года рождения", — говорится в сообщении.
Юрий Юла был настоящим патриотом и кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени. Его охарактеризовали как профессионала своего дела и образцом для других.
Бердичевская РВА выразила соболезнования родным и близким погибшего, а также личному составу воинской части А 1476 и 26-й артиллерийской бригады.
"Мы будем помнить его героический боевой путь, мужество, доблесть и самопожертвование. Вечный покой Герою Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, спикер ГСЧС Олег Стрелка рассказал о ликвидации последствий российского обстрела Сум. Спасатели уже приступили к восстановительным работам.
Ранее в полиции показали первые минуты после российских ударов по городу. Люди просили о помощи.
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