В Сумах 13 апреля погиб полковник Юрий Юла — что о нем известно

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В результате российского обстрела Сум 13 апреля погиб бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича — полковник Юла Юрий Андреевич. Он был командиром воинской части А 1476.

Об этом сообщила пресс-служба Бердичевской районной военной администрации в Facebook в понедельник, 14 апреля.

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Юрий Юла. Фото: Бердичевская РВА

В Бердичевской РВА отметили, что война забирает лучших.

"Бердичевская районная военная администрация с глубокой скорбью вынуждена сообщить, что 13 апреля, в результате ракетного удара по городу Сумы, получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича — полковник Юла Юрий Андреевич, 1982 года рождения", — говорится в сообщении.

Юрий Юла был настоящим патриотом и кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени. Его охарактеризовали как профессионала своего дела и образцом для других.

Бердичевская РВА выразила соболезнования родным и близким погибшего, а также личному составу воинской части А 1476 и 26-й артиллерийской бригады.

"Мы будем помнить его героический боевой путь, мужество, доблесть и самопожертвование. Вечный покой Герою Украины", — говорится в сообщении.

Пост Бердичевской РВА. Фото: скриншот

Напомним, спикер ГСЧС Олег Стрелка рассказал о ликвидации последствий российского обстрела Сум. Спасатели уже приступили к восстановительным работам.

Ранее в полиции показали первые минуты после российских ударов по городу. Люди просили о помощи.