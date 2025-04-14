В Сумах прогремел мощный взрыв 14 апреля

В Сумах прогремел мощный взрыв
В понедельник, 14 апреля, днем в Сумах зафиксирован мощный взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне".
Взрыв в Сумах 14 апреля
В Сумском районе, была зафиксирована высокая активность вражеских разведывательных беспилотников. Кроме того, на северо-восточном направлении зафиксировали активность вражеской тактической авиации, которая могла применить авиасредства для поражения. Об этом сообщали за несколько минут до взрыва в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 13:40 в Сумской области объявлена воздушная тревога, которая была объявлена еще с утра, 14 апреля, с 09:00.
Напомним, в Сумах в результате вчерашней российской атаки по городу погибло 34 человека. Сегодня, 14 апреля, стало известно о росте количества пострадавших.
Полиция показала первые кадры после российского баллистического удара по Сумах.
Также стало известно, что в Сумах от российского удара по городу 13 апреля погиб бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича - полковник Юла Юрий Андреевич.
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