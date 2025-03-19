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В СБУ показали ексклюзивні кадри зустрічі українських полонених

19 березня 2025 21:15
Анастасія Писаненко - редактор
Обмін полоненими 19 березня - в СБУ показали ексклюзивні кадри
Обмін полоненими. Фото: СБУ
Анастасія Писаненко - редактор

У середу, 19 березня, Україна та Росія провели великий обмін полоненими. Служба безпеки України показала ексклюзивні фото та відео з події.

Про це повідомляє СБУ у Telegram.

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Пост СБУ. Фото: скріншот

Як пройшов обмін полоненими із Росією

"175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 воїни повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та захисники, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога", — ідеться у повідомленні.

В СБУ зауважили, що це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

В СБУ показали ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими - фото 2
Українські полонені вертаються додому. Фото: СБУ
В СБУ показали ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими - фото 3
Українські захисники вдома. Фото: СБУ
В СБУ показали ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими - фото 4
Українські полонені після обміну. Фото: СБУ
В СБУ показали ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими - фото 5
Українських полонених зустрічають вдома. Фото: СБУ

Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 березня додому в Україну повернулись 175 українських захисників. Ще 22 воїни були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційними обмінами.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали перші емоції воїнів, яких звільнили з полону. Оборонці повернулись на рідну землю зі сльозами на очах.

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