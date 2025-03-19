Звільнений з полону оборонець розповів, про що мріє найбільше

Українські військові, яких звільнили з полону. Фото: Координаційний штаб

В Україну з російського полону в середу, 19 січня, повернулись оборонці. Серед них — захисник, якому напередодні виповнилося 27 років.

Про це повідомляє телеканал "Ми — Україна".

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Єдине бажання — мир в Україні

Вчора звільненому військовому виповнилося 27 років. Сьогодні чоловік вже в Україні. Оборонець зізнається, що в нього є тільки одне бажання.

"Я хочу загадати, щоб в Україні був 100% мир", — каже військовий.

Дружина чоловіка поруч тримає торт із запаленими свічками. Каже, що вчора загадувала одне єдине бажання, сьогодні воно збулось.

Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 березня додому в Україну повернулись 175 українських захисників. Ще 22 воїни були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційними обмінами.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали перші емоції воїнів, яких звільнили з полону. Оборонці повернулись на рідну землю зі сльозами на очах.