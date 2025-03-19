Звільнений з полону оборонець розповів, про що мріє найбільше

Зустрів день народження в полоні — історія звільненого оборонця
В Україну з російського полону в середу, 19 січня, повернулись оборонці. Серед них — захисник, якому напередодні виповнилося 27 років.
Про це повідомляє телеканал "Ми — Україна".
Єдине бажання — мир в Україні
Вчора звільненому військовому виповнилося 27 років. Сьогодні чоловік вже в Україні. Оборонець зізнається, що в нього є тільки одне бажання.
"Я хочу загадати, щоб в Україні був 100% мир", — каже військовий.
Дружина чоловіка поруч тримає торт із запаленими свічками. Каже, що вчора загадувала одне єдине бажання, сьогодні воно збулось.
Нагадаємо, під час обміну полоненими 19 березня додому в Україну повернулись 175 українських захисників. Ще 22 воїни були звільнені завдяки окремим заходам поза офіційними обмінами.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими показали перші емоції воїнів, яких звільнили з полону. Оборонці повернулись на рідну землю зі сльозами на очах.
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