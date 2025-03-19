Освобожденный из плена защитник рассказал, о чем мечтает больше всего

Украинские военные, которых освободили из плена. Фото: Координационный штаб

В Украину из российского плена в среду, 19 января, вернулись защитники. Среди них — защитник, которому накануне исполнилось 27 лет.

Об этом сообщает телеканал "Мы — Украина".

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Единственное желание — мир в Украине

Вчера освобожденному военному исполнилось 27 лет. Сегодня мужчина уже в Украине. Защитник признается, что у него есть только одно желание.

"Я хочу загадать, чтобы в Украине был 100% мир", — говорит военный.

Жена мужа рядом держит торт с зажженными свечами. Говорит, что вчера загадывала одно единственное желание, сегодня оно сбылось.

Напомним, во время обмена пленными 19 марта домой в Украину вернулись 175 украинских защитников. Еще 22 воина были освобождены благодаря отдельным мероприятиям вне официальных обменов.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали первые эмоции воинов, которых освободили из плена. Защитники вернулись на родную землю со слезами на глазах.