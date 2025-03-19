В Україну повернулися 197 військовополонених — подробиці масштабного обміну 19 березня

Обмін полоненими — у Коордштабі показали перші емоції воїнів
З російського полону додому повернулися 197 українських захисників, зокрема 175 у ході обміну та 22 — під час спеціальних заходів. Йдеться про 166 рядових та сержантів, а також дев'ять офіцерів.
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у середу, 19 березня.
Повернення полонених в Україну
Троє із звільнених з російської неволі перебували під так званим "слідством". Це можна вважати додатковими тортурами для захисників та їх рідних.
В Україну повернулися воїни ЗСУ (таких 149 та чотири з ТрО), ВМС (11), Нацгвардійці (вісім, у тому числі троє з "Азова"), троє прикордонників.
"Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці "Азовсталі" – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині", — йдеться у повідомленні.
Крім того, поза обмінами також повернуто 22 важкопоранених воїна.
Відомо, що захисники мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми.
"На українській землі усі звільнені отримають належну медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації та зможуть реінтегруватися в суспільство. Також усі звільнені отримають одноразову матеріальну допомогу та належні їм виплати грошового забезпечення за весь час перебування у ворожій неволі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що це один із найбільших обмінів військовополоненими.
Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлем. Обговорювали питання повернення в КНДР військовослужбовців, яких взяли в полон.
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