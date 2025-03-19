В Україну повернулися 197 військовополонених — подробиці масштабного обміну 19 березня

Український військовий, який повернувся з полону. Фото: t.me/Koord_shtab

З російського полону додому повернулися 197 українських захисників, зокрема 175 у ході обміну та 22 — під час спеціальних заходів. Йдеться про 166 рядових та сержантів, а також дев'ять офіцерів.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у середу, 19 березня.

Читайте також:

Повернення полонених в Україну

Троє із звільнених з російської неволі перебували під так званим "слідством". Це можна вважати додатковими тортурами для захисників та їх рідних.

Обмін полоненими 19 березня. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну повернулися воїни ЗСУ (таких 149 та чотири з ТрО), ВМС (11), Нацгвардійці (вісім, у тому числі троє з "Азова"), троє прикордонників.

Обмін полоненими 19 березня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці "Азовсталі" – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині", — йдеться у повідомленні.

Обмін полоненими 19 березня. Фото: t.me/Koord_shtab

Крім того, поза обмінами також повернуто 22 важкопоранених воїна.

Обмін полоненими 19 березня. Фото: t.me/Koord_shtab

Відомо, що захисники мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми.

Обмін полоненими 19 березня. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмін полоненими 19 березня. Фото: t.me/Koord_shtab

"На українській землі усі звільнені отримають належну медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації та зможуть реінтегруватися в суспільство. Також усі звільнені отримають одноразову матеріальну допомогу та належні їм виплати грошового забезпечення за весь час перебування у ворожій неволі", — йдеться у повідомленні.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що це один із найбільших обмінів військовополоненими.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлем. Обговорювали питання повернення в КНДР військовослужбовців, яких взяли в полон.