В Украину вернулись 197 военнопленных — подробности масштабного обмена 19 марта

Украинский военный, который вернулся из плена. Фото: t.me/Koord_shtab

Из российского плена домой вернулись 197 украинских защитников, в том числе 175 в ходе обмена и 22 — во время специальных мероприятий. Речь идет о 166 рядовых и сержантах, а также девяти офицерах.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в среду, 19 марта.

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Трое из освобожденных из российской неволи находились под так называемым "следствием". Это можно считать дополнительными пытками для защитников и их родных.

Обмен пленными 19 марта. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину вернулись воины ВСУ (таких 149 и четыре из ТрО), ВМС (11), Нацгвардейцы (восемь, в том числе трое из "Азова"), трое пограничников.

Обмен пленными 19 марта. Фото: t.me/Koord_shtab

"Военнослужащие обороняли город Мариуполь — 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" — 18), Донецкую область — 74, Луганскую — 39, Харьковскую область — 8, Херсонскую — 5, по двое — Николаевскую, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях на Курщине", — говорится в сообщении.

Обмен пленными 19 марта. Фото: t.me/Koord_shtab

Кроме того, вне обменов также возвращены 22 тяжелораненых воина.

Обмен пленными 19 марта. Фото: t.me/Koord_shtab

Известно, что защитники имеют проблемы со здоровьем, тяжелые ранения и травмы.

Обмен пленными 19 марта. Фото: t.me/Koord_shtab

Обмен пленными 19 марта. Фото: t.me/Koord_shtab

"На украинской земле все освобожденные получат надлежащую медицинскую помощь, пройдут программы физической и психологической реабилитации и смогут реинтегрироваться в общество. Также все освобожденные получат единовременную материальную помощь и причитающиеся им выплаты денежного обеспечения за все время пребывания во вражеской неволе", — говорится в сообщении.

Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что это один из крупнейших обменов военнопленными.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлем. Обсуждали вопрос возвращения в КНДР военнослужащих, которых взяли в плен.