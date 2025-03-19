Обмен пленными 19 марта - в СБУ показали эксклюзивные кадры

Обмен пленными. Фото: СБУ

В среду, 19 марта, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Служба безопасности Украины показала эксклюзивные фото и видео с события.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Читайте также:

Пост СБУ. Фото: скриншот

Как прошел обмен пленными с Россией

"175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 воина возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и защитники, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Украинские пленные возвращаются домой. Фото: СБУ

Украинские защитники дома. Фото: СБУ

Украинские пленные после обмена. Фото: СБУ

Украинских пленных встречают дома. Фото: СБУ

Напомним, во время обмена пленными 19 марта домой в Украину вернулись 175 украинских защитников. Еще 22 воина были освобождены благодаря отдельным мероприятиям вне официальных обменов.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали первые эмоции воинов, которых освободили из плена. Защитники вернулись на родную землю со слезами на глазах.