Обмен пленными 19 марта - в СБУ показали эксклюзивные кадры

В СБУ показали эксклюзивные кадры встречи украинских пленных
В среду, 19 марта, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Служба безопасности Украины показала эксклюзивные фото и видео с события.
Об этом сообщает СБУ в Telegram.
Как прошел обмен пленными с Россией
"175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 воина возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и защитники, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Напомним, во время обмена пленными 19 марта домой в Украину вернулись 175 украинских защитников. Еще 22 воина были освобождены благодаря отдельным мероприятиям вне официальных обменов.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали первые эмоции воинов, которых освободили из плена. Защитники вернулись на родную землю со слезами на глазах.
Читайте Новини.LIVE!