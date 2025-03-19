Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В СБУ показали эксклюзивные кадры встречи украинских пленных arrow

В СБУ показали эксклюзивные кадры встречи украинских пленных

19 марта 2025 21:15
Анастасия Писаненко - редактор
Обмен пленными 19 марта - в СБУ показали эксклюзивные кадры
Обмен пленными. Фото: СБУ
Анастасия Писаненко - редактор

В среду, 19 марта, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Служба безопасности Украины показала эксклюзивные фото и видео с события.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Читайте также:
В СБУ показали ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Как прошел обмен пленными с Россией

"175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 воина возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Среди них тяжелораненые и защитники, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

В СБУ показали ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими - фото 2
Украинские пленные возвращаются домой. Фото: СБУ
В СБУ показали ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими - фото 3
Украинские защитники дома. Фото: СБУ
В СБУ показали ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими - фото 4
Украинские пленные после обмена. Фото: СБУ
В СБУ показали ексклюзивні кадри з великого обміну полоненими - фото 5
Украинских пленных встречают дома. Фото: СБУ

Напомним, во время обмена пленными 19 марта домой в Украину вернулись 175 украинских защитников. Еще 22 воина были освобождены благодаря отдельным мероприятиям вне официальных обменов.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными показали первые эмоции воинов, которых освободили из плена. Защитники вернулись на родную землю со слезами на глазах.

СБУ фото военные пленные война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама