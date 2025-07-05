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Головна Армія В Росії вибухнув магістральний газогін — без води бригада ворога

В Росії вибухнув магістральний газогін — без води бригада ворога

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 22:08
Вибух біля Владивостока 5 липня — 155-та бригада РФ без води і газу
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Поблизу Владивостока в Росії 5 липня стався вибух на магістральному газогоні, а також був знищений водогін. Внаслідок цього 155-та бригада армії РФ залишилась без газу та води.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у розвідці. 

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Вибухи біля Владивостока 5 липня

Джерела повідомляють, що вибух трапився на Дальньому Сході Росії. Там знищено гілки магістрального газону "Владивосток", що проходить уздовж узбережжя Японського моря. 

Як відомо, він забезпечує газопостачання для низки військових об'єктів, зокрема окремим підрозділам 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС Росії.  Також знищений водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони.

Повідомляється, що вибухи пролунали близько 01:00-02:00 5 липня. Після цього на об'єкті сталася сильна пожежа і на місце прибули російські спецслужби. 

В Росії намагалися приховати цю інформацію від місцевого населення, оскільки вони святкують 165-річчя створення Владивостока, тому вимкнули зв'язок та мобільний інтернет в району бухти Лазурна. 

Нагадаємо, вночі 5 липня Сили оборони вдарили по заводу в Росії, де виробляють компоненти для ударних дронів типу Shahed та балістичних ракет "Іскандер". 

Крім того, ЗСУ вдарили по аеродрому РФ "Борисоглєбськ", де базуються бойові літаки. Він розташований у Воронезькій області. 

вибух вода газ війна Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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