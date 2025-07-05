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Главная Армия В РФ взорвался магистральный газопровод — без воды бригада врага

В РФ взорвался магистральный газопровод — без воды бригада врага

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 22:08
Взрыв возле Владивостока 5 июля — 155-я бригада РФ без воды и газа
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Вблизи Владивостока в России 5 июля произошел взрыв на магистральном газопроводе, а также был уничтожен водопровод. В результате 155-я бригада армии РФ осталась без газа и воды.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в разведке.

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Взрывы возле Владивостока 5 июля

Источники сообщают, что взрыв произошел на Дальнем Востоке России. Там уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток", проходящего вдоль побережья Японского моря.

Как известно, он обеспечивает газоснабжение для ряда военных объектов, в частности отдельным подразделениям 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС России. Также уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

Сообщается, что взрывы прогремели около 01:00-02:00 5 июля. После этого на объекте случился сильный пожар и на место прибыли российские спецслужбы.

В России пытались скрыть эту информацию от местного населения, поскольку они празднуют 165-летие создания Владивостока, поэтому выключили связь и мобильный интернет в районе бухты Лазурная.

Напомним, ночью 5 июля Силы обороны ударили по заводу в России, где производят компоненты для ударных дронов типа Shahed и баллистических ракет "Искандер".

Кроме того, ВСУ ударили по аэродрому РФ "Борисоглебск", где базируются боевые самолеты. Он расположен в Воронежской области.

взрыв вода газ війна Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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