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В Росії розстріляли 19-річного хлопця за відмову йти на війну

7 грудня 2024 09:44
Анастасія Постоєнко - Редактор
Лейтенант розстріляв солдата в Приморському краї за відмову йти на війну
Російські військові ціляться. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Росії лейтенант 394-го мотострілецького полку розстріляв з автомата 19-річного солдата Артема Антонова, який проходив військову підготовку на полігоні. Його рідні вважають, що це сталося через відмову хлопця підписувати контракт на службу.

Про це повідомляє "Важные истории".

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У ЗМІ повідомляють, що інцидент стався 21 жовтня на полігоні "Іллінський" 60-ї мотострілецької бригади в Приморському краї. Саме туди направили Артема Антонова для заміни мотострілецьких частин прикриття кордону на Курщині.

Лейтенант, якого звинувачують у вбивстві, проводив інструктаж з поводження зі зброєю, розстріляв з автомата АК-12 стрій солдатів. Одна з куль влучила в голову 19-річному хлопцю.

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Пояснення інциденту. Фото: Важные истории

Лейтенант нібито "випадково" перевів перемикач режиму вогню. Проте журналісти зазначають, що зробити це ненароком складно, адже для економії патронів у стресових умовах конструктори автомата переобладнали автомат так, щоб спершу потрібно було перевести зброю із запобіжника на режим одиничного вогню.

Родичка вбитого хлопця, яка не стала розкривати свою особу з побоювань розправи, сказала, що його могли розстріляти через відмову підписувати контракт і вирушати в зону бойових дій. Мовляв, він раніше розповідав про психологічний тиск з боку військових.

"Ми всі впевнені, що розстріл пов'язаний із відмовою підписати контракт. Він говорив друзям, що їх пресують", — розповідає жінка.

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Інші рідні Артема Антонова додали, що командири частини нерідко катували його, аби змусити їх підписати контракт. 

"З нього знущалися, по вісім днів поспіль ставили в наряд, не надавали медичної допомоги, били залізними прутами по руках і шиї... Він ділився цим із близькими друзями в закритій групі, яку одразу після його загибелі видалили. Артема вбили 21 жовтня, нам сказали про це тільки 23 жовтня, мабуть, не знали, як замести сліди", — розповів один з родичів. 

На тілі вбитого хлопця знайшли не лише кульовий отвір у голові, а й численні синці по тілу. Сім'я Антонова знає ім'я офіцера, який нібито вистрілив у голову хлопця, але з особистих побоювань не хочуть його розголошувати. 

Відомо, що Артема Антонова мобілізували у липні 2024 року. Він мешканець татарстанського села Верхній Услон. Спочатку він був направлений на службу в Уссурійськ, звідки зазвичай солдатів направляють на Курськ. 

Цікаво, що у місцевих спільнотах у "Вконтакте" в некролозі повідомили, що Антонов "вирішив віддати життя за батьківщину".

Нагадаємо, нещодавно військові ЗСУ у документальному фільмі розповіли про Курську операцію, її підготовку та наслідки. Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили про цікавий спосіб маскування військ КНДР у Курській області. 

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