Лейтенант розстріляв солдата в Приморському краї за відмову йти на війну

Російські військові ціляться. Фото: росЗМІ

В Росії лейтенант 394-го мотострілецького полку розстріляв з автомата 19-річного солдата Артема Антонова, який проходив військову підготовку на полігоні. Його рідні вважають, що це сталося через відмову хлопця підписувати контракт на службу.

Про це повідомляє "Важные истории".

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У ЗМІ повідомляють, що інцидент стався 21 жовтня на полігоні "Іллінський" 60-ї мотострілецької бригади в Приморському краї. Саме туди направили Артема Антонова для заміни мотострілецьких частин прикриття кордону на Курщині.

Лейтенант, якого звинувачують у вбивстві, проводив інструктаж з поводження зі зброєю, розстріляв з автомата АК-12 стрій солдатів. Одна з куль влучила в голову 19-річному хлопцю.

Пояснення інциденту. Фото: Важные истории

Лейтенант нібито "випадково" перевів перемикач режиму вогню. Проте журналісти зазначають, що зробити це ненароком складно, адже для економії патронів у стресових умовах конструктори автомата переобладнали автомат так, щоб спершу потрібно було перевести зброю із запобіжника на режим одиничного вогню.

Родичка вбитого хлопця, яка не стала розкривати свою особу з побоювань розправи, сказала, що його могли розстріляти через відмову підписувати контракт і вирушати в зону бойових дій. Мовляв, він раніше розповідав про психологічний тиск з боку військових.

"Ми всі впевнені, що розстріл пов'язаний із відмовою підписати контракт. Він говорив друзям, що їх пресують", — розповідає жінка.

Російські військові катують своїх строковиків

Інші рідні Артема Антонова додали, що командири частини нерідко катували його, аби змусити їх підписати контракт.

"З нього знущалися, по вісім днів поспіль ставили в наряд, не надавали медичної допомоги, били залізними прутами по руках і шиї... Він ділився цим із близькими друзями в закритій групі, яку одразу після його загибелі видалили. Артема вбили 21 жовтня, нам сказали про це тільки 23 жовтня, мабуть, не знали, як замести сліди", — розповів один з родичів.

На тілі вбитого хлопця знайшли не лише кульовий отвір у голові, а й численні синці по тілу. Сім'я Антонова знає ім'я офіцера, який нібито вистрілив у голову хлопця, але з особистих побоювань не хочуть його розголошувати.

Відомо, що Артема Антонова мобілізували у липні 2024 року. Він мешканець татарстанського села Верхній Услон. Спочатку він був направлений на службу в Уссурійськ, звідки зазвичай солдатів направляють на Курськ.

Цікаво, що у місцевих спільнотах у "Вконтакте" в некролозі повідомили, що Антонов "вирішив віддати життя за батьківщину".

Нагадаємо, нещодавно військові ЗСУ у документальному фільмі розповіли про Курську операцію, її підготовку та наслідки. Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили про цікавий спосіб маскування військ КНДР у Курській області.