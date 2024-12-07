Российские военные целятся. Фото: росСМИ

В России лейтенант 394-го мотострелкового полка расстрелял из автомата 19-летнего солдата Артема Антонова, проходившего военную подготовку на полигоне. Его родные считают, что это произошло из-за отказа парня подписывать контракт на службу.

Об этом сообщает "Важные истории".

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В СМИ сообщают, что инцидент произошел 21 октября на полигоне "Ильинский" 60-й мотострелковой бригады в Приморском крае. Именно туда направили Артема Антонова для замены мотострелковых частей прикрытия границы на Курщине.

Лейтенант, обвиняемый в убийстве, проводил инструктаж по обращению с оружием, расстрелял из автомата АК-12 строй солдат. Одна из пуль попала в голову 19-летнему парню.

Объяснение инцидента. Фото: Важные истории

Лейтенант якобы случайно перевел переключатель режима огня. Однако журналисты отмечают, что сделать это ненароком сложно, ведь для экономии патронов в стрессовых условиях конструкторы автомата переоборудовали автомат так, чтобы сначала нужно было перевести оружие из предохранителя на режим одиночного огня.

Родственница убитого парня, которая не стала раскрывать свое лицо из опасений расправы, сказала, что его могли расстрелять из-за отказа подписывать контракт и отправляться в зону боевых действий. Мол, он раньше рассказывал о психологическом давлении со стороны военных.

"Мы все уверены, что расстрел связан с отказом подписать контракт. Он говорил друзьям, что их прессуют", — рассказывает женщина.

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Другие родные Артема Антонова добавили, что командиры части нередко пытали его, чтобы вынудить их подписать контракт.

"На нем издевались, по восемь дней подряд ставили в наряд, не оказывали медицинскую помощь, били железными прутьями по рукам и шее... Он делился этим с близкими друзьями в закрытой группе, которую сразу после его гибели удалили. Артема убили 21 октября, нам сказали об этом только 23 октября, видимо, не знали, как замести следы", — рассказал один из родственников.

На теле убитого парня нашли не только шаровое отверстие в голове, но и многочисленные синяки по телу. Семья Антонова знает имя офицера, который якобы выстрелил в голову парня, но из личных опасений не хотят его разглашать.

Известно, что Артем Антонов был мобилизован в июле 2024 года. Он житель татарстанской деревни Верхний Услон. Первоначально он был направлен на службу в Уссурийск, откуда обычно солдат направляют на Курск.

Интересно, что в местных сообществах во "Вконтакте" в некрологе сообщили, что Антонов "решил отдать жизнь за родину".

Напомним, недавно военные ВСУ в документальном фильме рассказали о Курской операции, ее подготовке и последствиях. Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили об интересном способе маскировки войск КНДР в Курской области.