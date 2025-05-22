Андрій Мордвічев очолив Сухопутні війська РФ — чому його критикують

Російський генерал Андрій Мордвичев. Фото: росЗМІ

Російський генерал Андрій Мордвічев, який став символом тактики масових штурмів із великими втратами, офіційно призначений командувачем Сухопутних військ Російської Федерації. До цього призначення він командував Центральним військовим округом і російським угрупованням "Центр".

Про це стало відомо з російських медіа.

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У ЗМІ Андрія Мордвічева схарактеризували як "досвідченого бойового офіцера", який нібито "розкрив талант воєначальника" у війні проти України.

Відомо, що 49-річний Мордвічев на початку повномасштабного вторгнення очолював частини 8-ї армії Південного військового округу, які брали участь у захопленні Маріуполя та штурмі заводу "Азовсталь", де перебували українські військові та цивільні. Згодом його підрозділи також керували операцією з руйнування й захоплення Авдіївки.

Його підхід до бойових дій отримав гостру критику навіть з боку російських військових і Z-пропагандистів. Військовий блогер і боєць 4-ї мотострілецької бригади Андрій Морозов (Мурз) заявляв, що внаслідок штурму Авдіївки Росія могла втратити до 16 тисяч солдатів. Після того, як командування змусило його видалити пост, він покінчив життя самогубством, залишивши передсмертну записку із зізнаннями про погрози.

Аналітики зазначають, що Мордвічев фактично зробив тактику "м’ясних штурмів" російських військ. Це масові атаки піхоти з великими втратами. Така тактика стала основною стратегією, що дозволила російським військам просуватись у напрямку Покровська.

Нагадаємо, російські війська, ймовірно, хочуть мати велику перевагу на фронті до осені 2025 року.

Також ГУР нещодавно оприлюднило перехоплену розмову командира російського війська з підлеглими, який погрожує розправою солдатам.

А боєць ГУР МОУ з позивним "Філософ" розповів, як росіяни поступово дійшли до тактики "м'ясних штурмів" з 2022 року.